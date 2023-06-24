Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения "Вагнера" на территории РФ

Владимир Путин проинформировал своего белорусского коллегу Александра Лукашенко о ситуации на юге России с ЧВК "Вагнер". Главы государств договорились о совместных действиях.

Лукашенко по согласованию с российским президентом провел переговоры с руководителем ЧВК. Как сообщила пресс-служба белорусского президента, в результате Евгений Пригожин принял предложение об остановке движения колонны.

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