24 июня, 21:15Политика
Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения "Вагнера" на территории РФ
Владимир Путин проинформировал своего белорусского коллегу Александра Лукашенко о ситуации на юге России с ЧВК "Вагнер". Главы государств договорились о совместных действиях.
Лукашенко по согласованию с российским президентом провел переговоры с руководителем ЧВК. Как сообщила пресс-служба белорусского президента, в результате Евгений Пригожин принял предложение об остановке движения колонны.
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