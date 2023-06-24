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24 июня, 21:15

Политика

Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения "Вагнера" на территории РФ

Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения "Вагнера" на территории РФ

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Путин по телефону проинформировал Эрдогана о ситуации в РФ

Владимир Путин проинформировал своего белорусского коллегу Александра Лукашенко о ситуации на юге России с ЧВК "Вагнер". Главы государств договорились о совместных действиях.

Лукашенко по согласованию с российским президентом провел переговоры с руководителем ЧВК. Как сообщила пресс-служба белорусского президента, в результате Евгений Пригожин принял предложение об остановке движения колонны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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