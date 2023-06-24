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24 июня, 18:15

Политика

МИД предостерег Запад от использования ситуации в РФ для своих целей

МИД предостерег Запад от использования ситуации в РФ для своих целей

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МИД РФ предостерег западные страны от любых намеков на возможное использование ситуации внутри России для достижения своих русофобских целей. Первый заместитель постпредседателя РФ при ООН Дмитрий Полянский уверен, что страна выйдет из нынешнего испытания еще сильнее.

Тем временем председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин считает, что попытка разжечь огонь гражданской войны в России провалилась. Это, по его словам, уже понятно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"
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