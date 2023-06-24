Пушилин назвал происходящее очередным сложным этапом для РФ

Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал происходящее очередным сложным этапом для России. Он выразил уверенность, что страна с ним справится.

Владимир Путин по телефону проинформировал Касым-Жомарта Токаева о ситуации в России. Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана.

Крупнейшие торговые сети РФ продолжают работу во всех регионах присутствия. Запасов достаточно для снабжения населения всем необходимым, заявила Ассоциация компаний розничной торговли.