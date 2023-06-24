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13:30

Политика

Пушилин назвал происходящее очередным сложным этапом для РФ

Пушилин назвал происходящее очередным сложным этапом для РФ

Украина планировала разрушить киевские мосты сразу после начала СВО – СМИ

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Володин и председатели комитетов ГД по обороне и безопасности находятся на рабочем месте

Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал происходящее очередным сложным этапом для России. Он выразил уверенность, что страна с ним справится.

Владимир Путин по телефону проинформировал Касым-Жомарта Токаева о ситуации в России. Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана.

Крупнейшие торговые сети РФ продолжают работу во всех регионах присутствия. Запасов достаточно для снабжения населения всем необходимым, заявила Ассоциация компаний розничной торговли.

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