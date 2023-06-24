Российские Су-25 уничтожили замаскированные позиции ВСУ вместе с бронетехникой

Российские Су-25 в зоне специальной военной операции уничтожили замаскированные позиции ВСУ вместе с бронетехникой. Кадры работы экипажей штурмовиков публикует Минобороны РФ.

В тылу зоны проведения спецоперации ивановские десантники совершенствуют свои боевые навыки. Огнеметчики роты биологической и химзащиты отрабатывают действия при наступлении и обороне, упражняются в стрельбе по указанным целям из реактивного пехотного огнемета РПО-А "Шмель".

В Минобороны РФ сообщили, что российские военные продвигаются на донецком направлении. Ожесточенные бои идут в районах Авдеевки и Марьинки.

Контрнаступление ВСУ не закончилось, киевский режим продолжает жертвовать мобилизованными, бросая неподготовленных новобранцев в атаки против российских военных. Такая тактика, как сообщает Минобороны РФ, успеха не имеет.

Военные эксперты сообщают, что у ВС РФ в настоящее время есть все предпосылки взять Авдеевку в кольцо.

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