МО РФ заявило о подготовке ВСУ к наступлению на бахмутском направлении

Украина воспользовалась провокацией создателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина для дезорганизации обстановки. Об этом сообщает Минобороны России.

Для наступления Киев сосредотачивает на бахмутском направлении подразделения 35-й бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Как отметили в военном ведомстве, российская авиация и артиллерия наносит противнику поражение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



