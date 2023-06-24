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Политика

МО РФ заявило о подготовке ВСУ к наступлению на бахмутском направлении

МО РФ заявило о подготовке ВСУ к наступлению на бахмутском направлении

Песков заявил, что Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина

МО РФ опровергло информацию об ударе российской армии по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер"

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Украина воспользовалась провокацией создателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина для дезорганизации обстановки. Об этом сообщает Минобороны России.

Для наступления Киев сосредотачивает на бахмутском направлении подразделения 35-й бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Как отметили в военном ведомстве, российская авиация и артиллерия наносит противнику поражение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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