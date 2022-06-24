ВСУ оборудовали укрепрайоны в густонаселенных кварталах Угледара

Украинские националисты оборудовали укрепрайоны в густонаселенных кварталах Угледара Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил начальник Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, на крышах многоэтажных жилых зданий установлены минометы, из которых регулярно обстреливаются близлежащие населенные пункты. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.