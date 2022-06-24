Соединения группировки войск "Центр" ВС РФ блокировали Лисичанск с юга

Группировка войск "Центр" Вооруженных сил России, возглавляемая генерал-полковником Александром Лапиным, заблокировала Лисичанск с южной стороны. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что российские военные прорвали хорошо подготовленную оборону украинских войск и разгромили противника. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.