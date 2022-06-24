Военный обозреватель рассказал, какие военные задачи выполняет комплекс "Бастион"

Российский комплекс "Бастион" уничтожил позицию зенитной ракетной системы С-300 в районе Одессы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец рассказал, какие военные задачи выполняет комплекс "Бастион". Он также объяснил, можно ли ожидать, что украинские военные на Донбассе начнут массово сдаваться в плен, учитывая огромные потери ВСУ.

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