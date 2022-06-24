ПВО РФ за сутки уничтожили два самолета Су-25, пять беспилотников и пять ракет "Точка- У"

ПВО России за сутки уничтожили два самолета Су-25, пять беспилотников и пять ракет "Точка-У". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 213 самолетов, 132 вертолета, более 1 300 беспилотников украинской армии. Также ВСУ потеряли 350 зенитных ракетных комплексов, 3 769 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, ликвидированы 659 установок реактивной системы залпового огня, более 3 000 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4 000 военных автомобилей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.