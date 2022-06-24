В "Горском котле" заблокировано до двух тысяч человек – Минобороны РФ

Российские войска в районе населенных пунктов Горское и Золотое заблокировали группировку украинских войск. Об этом сообщил представитель российского министерства обороны Игорь Конашенков.

В "Горском котле" окружено четыре батальона и заблокировано до двух тысяч человек, а также 40 единиц боевых бронированных машин и 80 орудий и минометов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.