Байден случайно показал пошаговую инструкцию, как вести себя на пресс-конференциях

Секретная пошаговая инструкция для Джо Байдена, как вести себя на пресс-конференциях, перестала быть тайной. Президент случайно засветил листок с подсказками, который всегда носит с собой.

Например, Байден должен занять свое место на мероприятии, подождать, когда выйдет пресса, а затем дать короткие комментарии, но не больше двух минут. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.