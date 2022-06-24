Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что незваных гостей с Украины могут начать депортировать в Руанду. Как пишет The Guardian, Джонсон уже даже обсудил этот вопрос с правительством африканской страны. Оно согласилось принять мигрантов из Киева.

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