Зеленский обвинил главу службы безопасности Украины в непрофессионализме

Главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова могут отправить в отставку. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил его в непрофессионализме.

После начала российской спецоперации уже несколько высокопоставленных украинских силовиков покинули свои посты. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

