В армию Украины начнут призывать мужчин после наступления 18 лет – Зеленский

В армию Украины начнут призывать всех мужчин, начиная с 18 лет. Такую реформу анонсировал президент Владимир Зеленский. По его словам, в Киеве хотят перенять опыт Израиля и ставить в строй даже тех, кому больше 30 лет.

Многие военные эксперты связали это со слишком большими потерями, которые украинская армия понесла в ходе российской спецоперации. Что сейчас происходит в Донбассе?

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