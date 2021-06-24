В МИД РФ выразили протест послу Британии из-за инцидента с эсминцем в Черном море

Посол Великобритании получила протест после инцидента с эсминцем Defender в Черном море. Дебора Броннерт посетила российский МИД. В здании на Смоленской площади она провела около 35 минут. После уехала, не ответив ни на один вопрос журналистов.

Накануне британский эсминец пересек российскую границу в районе мыса Фиолент в Крыму. На предупреждения он не отреагировал. Тогда российский пограничный сторожевой корабль сделал предупредительный выстрел.

Также бомбардировщик Су-24М произвел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. Британская сторона при этом считает, что корабль совершал мирный проход через воды Украины и предупредительных выстрелов не было. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.