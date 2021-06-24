Военного атташе Великобритании вызвали в Минобороны РФ после инцидента в Черном море

Военный атташе Великобритании в Москве вызван в Минобороны для объяснений. Это произошло после инцидента с британским военным кораблем у берегов Крыма. Сообщается, что эсминец Defender на три километра вошел в территориальные воды России.

Российские пограничники предупредили экипаж о возможном применении оружия, но реакции не последовало. После этого сторожевой корабль и самолет Су-24М открыли предупредительный огонь. Спустя 17 минут эсминец покинул российские воды.

Подробнее о том, как комментируют инцидент эксперты в области морского права, – в сюжете телеканала Москва 24.