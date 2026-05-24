МИД Армении выразило надежду на решение проблемы с ввозом товаров в Россию

Министерство иностранных дел Армении выразило надежду, что стороны найдут решение по проблемам с ввозом товаров. Россельхознадзор заявил о проблемах с ввозом овощей и фруктов из Армении, под угрозой также находятся армянские алкоголь и минеральная вода.

Причина ограничений связана с несоответствием продукции обязательным требованиям. Продавцы на рынке сообщили, что качество армянской зелени сейчас хорошее. Экономист Владимир Михайлов отметил, что на время ограничений могут вырасти цены на данные товары, пострадают и российские потребители, и армянские производители.

