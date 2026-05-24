Новости мира: массовый митинг в Белграде перерос в столкновения с полицией

В Белграде после массового митинга против властей начались столкновения с полицией. У здания парламента протестующие жгли мусорные баки и бросали бутылки в силовиков. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ. Люди обвиняют власти в давлении на оппозицию и СМИ и требуют перемен в стране.

В Пакистане прогремел мощный взрыв на железной дороге. Бомба сработала, когда проходил пассажирский поезд. По последним данным, погибли не менее 16 человек, более 20 ранены. Трагедия произошла в городе Кветта на юго-западе страны. Удар был такой силы, что повреждения получили автомобили, припаркованные далеко от места взрыва.

