Трамп рассчитывает на сделку с Ираном

Ситуация на Ближнем Востоке остается главной международной темой. Президент США Дональд Трамп продолжает рассчитывать на заключение мирной сделки с Ираном. Ранее американские СМИ сообщали, что он разочарован ходом переговоров и может объявить о завершении перемирия.

Позже Трамп заявил, что текст соглашения в целом уже согласован. Одним из главных пунктов документа стало открытие Ормузского пролива. При этом президент США не уточнил детали проекта по иранской ядерной программе. Именно вопрос ядерной программы остается основной причиной разногласий между Вашингтоном и Тегераном.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.