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24 мая, 15:45

Политика

Новости мира: в больнице сообщили об улучшении состояния премьер-министра Словакии

Новости мира: в больнице сообщили об улучшении состояния премьер-министра Словакии

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Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение, улучшается. Об этом заявили в больнице Рузвельта. По прогнозам медиков, политик будет идти на поправку и дальше. 15 мая Фицо получил четыре пули и в тяжелом состоянии попал в реанимацию.

Тем временем пять человек погибли, еще одного ранили в результате вооруженного нападения на порт в Акапулько в Мексике. По версии следствия, все обнаруженные – жертвы бандитских разборок, которыми сейчас охвачена почти вся территория страны

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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