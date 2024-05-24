Новости мира: в больнице сообщили об улучшении состояния премьер-министра Словакии

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение, улучшается. Об этом заявили в больнице Рузвельта. По прогнозам медиков, политик будет идти на поправку и дальше. 15 мая Фицо получил четыре пули и в тяжелом состоянии попал в реанимацию.

Тем временем пять человек погибли, еще одного ранили в результате вооруженного нападения на порт в Акапулько в Мексике. По версии следствия, все обнаруженные – жертвы бандитских разборок, которыми сейчас охвачена почти вся территория страны

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

