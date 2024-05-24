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24 мая, 14:45

Политика

Новости мира: премьер-министр Венгрии предположил, что ЕС готовится к началу войны с РФ

Новости мира: премьер-министр Венгрии предположил, что ЕС готовится к началу войны с РФ

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, что Европа готовится к началу войны с Россией. Такое мнение он составил, исходя из атмосферы в Брюсселе и Вашингтоне. По его словам, идет так называемая подготовка настроений к непосредственному конфликту. Подобный вывод можно сделать при оценке заявления политиков, отметил Орбан.

Вашингтон объявляет о всестороннем пересмотре сотрудничества с Грузией на фоне принятия закона об иноагентах. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на закон об иноагентах вето, но депутаты намерены его преодолеть. Голосование состоится после 27 мая.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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