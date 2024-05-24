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24 мая, 07:45

Политика

ВС РФ ударили по укрепрайонам ВСУ в Часовом Яре

ВС РФ ударили по укрепрайонам ВСУ в Часовом Яре

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Костромские артиллеристы-десантники из ракетных систем залпового огня "Град" ударили по укрепрайонам ВСУ в Часовом Яре. Расчеты БПЛА сорвали доставку боеприпасов для ВСУ. Точными попаданиями десантники уничтожили гусеничного робота западного производства.

Тем временем экипажи вертолетов Ми-35 и Ка-52 поразили замаскированную украинскую военную технику в Харьковской области. Подробнее о главном, что произошло за сутки в зоне проведения СВО, – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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