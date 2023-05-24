Новости часа: страны НАТО не приняли решение о поставках истребителей Украине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Решение о поставках Украине западных истребителей не принято. Оно будет зависеть от боевых действий, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Банк России принял решение не продлевать ряд послаблений для банков. Об этом сообщил регулятор.

Россияне завоевали 16 золотых медалей во второй день Российско-китайских молодежных игр. В Чунцине разыгрывают медали в восьми видах спорта.