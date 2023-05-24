Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 мая, 20:00

Политика

Новости часа: страны НАТО не приняли решение о поставках истребителей Украине

Новости часа: страны НАТО не приняли решение о поставках истребителей Украине

Новости часа: Песков заверил, что РФ будет выполнять обязательства по защите Белоруссии

Российская армия поразила командно-наблюдательный пункт ВСУ в ДНР

Новости часа: в Москве отметили рост предпринимательской активности

Новости часа: более 70 диверсантов ликвидировали российские военные в Белгородской области

Новости часа: реконструкция Центра театра и кино на Поварской завершится в 2024 году

Сергей Шойгу пообещал Киеву жесткий и оперативный ответ на диверсии

Песков заявил, что РФ делает выводы из вовлеченности Запада в конфликт на Украине

Новости часа: Собянин рассказал о возможностях обследования в павильонах "Здоровая Москва"

Захарова прокомментировала сообщения об изъятии органов у погибших солдат ВСУ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Решение о поставках Украине западных истребителей не принято. Оно будет зависеть от боевых действий, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Банк России принял решение не продлевать ряд послаблений для банков. Об этом сообщил регулятор.

Россияне завоевали 16 золотых медалей во второй день Российско-китайских молодежных игр. В Чунцине разыгрывают медали в восьми видах спорта.

Читайте также
политикаэкономикаспортвидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика