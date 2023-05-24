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Политика

Евродепутат заявил, что ЕС не допустит расследования взрывов "Северных потоков"

Евродепутат заявил, что ЕС не допустит расследования взрывов "Северных потоков"

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Евросоюз не допустит тщательного расследования взрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом заявил депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек.

По его словам, правительство стран – членов ЕС подчиняются приказам США, а в Вашингтоне не заинтересованы в расследовании. При этом немецкие следователи уверены, что взрывы устроили украинские террористы, которых готовили американские инструкторы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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