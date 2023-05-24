Москвичам рассказали о ситуации в Артемовске

Российские войска в данный момент выстраивают линию обороны у Артемовска. В освобожденных районах закрепляются подразделения ВДВ. Например, на этом рубеже работает парашютно-десантная рота Тульского соединения ВДВ.

Подразделения ВСУ не только обстреливают Артемовск из артиллерии и минометов, но и небольшие группы мотострелков пытаются проникнуть к городской черте. Однако российская разведка ведет наблюдение за своим сектором и с земли, и с воздуха. Как только замечают передвижение противника, по нему открывают из ручного пулемета.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.