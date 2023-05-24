МО РФ сообщило об уничтожении более 70 украинских диверсантов в Белгородской области

Российские военные уничтожили более 70 украинских диверсантов, атаковавших Белгородскую область. Об этом сообщили в Минобороны.

В министерстве отметили, что киевский режим перешел к реализации террористических акций против мирного населения после поражения в Артемовске. Что происходит в регионе в данный момент? И когда местные жители смогут вернуться домой?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.