07:15Политика
МО РФ сообщило об уничтожении более 70 украинских диверсантов в Белгородской области
Российские военные уничтожили более 70 украинских диверсантов, атаковавших Белгородскую область. Об этом сообщили в Минобороны.
В министерстве отметили, что киевский режим перешел к реализации террористических акций против мирного населения после поражения в Артемовске. Что происходит в регионе в данный момент? И когда местные жители смогут вернуться домой?
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.