Первый этап трибунала над бойцами "Азова" пройдет в Мариуполе – Пушилин

Первый этап трибунала над бойцами "Азова" пройдет в Мариуполе. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его словам, устав трибунала уже разрабатывается Генпрокуратурой ДНР совместно с российскими профильными ведомствами. Пушилин подчеркнул, что это будет международный процесс, куда привлекут максимальное количество стран, в том числе западных.

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