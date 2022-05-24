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Политика

17:15

Шойгу заявил о замедлении темпа спецоперации на Украине для эвакуации населения

политикавидеоРоман Карлов

Темпы наступления российских войск на Украине сознательно замедляются ради безопасности мирного населения. Как заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу, для выхода жителей из окруженных населенных пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры.

Так же Шойгу считает, что Запад боится поражения украинских войск, поэтому в экстренном порядке организовал поставки в страну летального оружия.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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