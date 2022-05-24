Запад в экстренном порядке организовал поставки летального оружия на Украину – Шойгу

Запад в экстренном порядке организовал поставки летального оружия на Украину. Об этом 24 мая заявил Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны ОДКБ.

Такие действия, по словам министра, вызваны тем, что страны Запада опасаются разгрома украинских войск. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.