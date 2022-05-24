Эксперт рассказал, в чем преимущество ракетного комплекса С-500 "Прометей"

Вооруженные силы России ракетными ударами уничтожили дивизион 14-й механизированной бригады ВСУ и склад снарядов для американских гаубиц. Об этом сообщили в Минобороны.

Заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков рассказал, в чем преимущество ракетного комплекса С-500 "Прометей". Также эксперт сообщил, какие задачи можно решать с такими комплексами, в том числе в ходе спецоперации на Украине.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.