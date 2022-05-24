ВС РФ сбили украинский МиГ-29 в районе Краматорска

Российская авиация сбила украинский МиГ-29 в районе Краматорска ДНР. Ракетными войсками поражены 84 пункта управления и 463 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.