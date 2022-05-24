Генпрокуратура Молдавии сообщила, что в доме экс-президента Додона проходят обыски

У экс-президента Молдавии Игоря Додона проводят обыски. Генпрокуратура республики составила обширный список обвинений: коррупция, предательство родины, незаконное обогащение.

Ранее его штрафовали за ношение георгиевской ленты, а на днях Додон заявил, что помощь НАТО для Молдавии будет медвежьей услугой. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.