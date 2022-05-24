Военные РФ разминировали сельхозполя в Херсонской области

Российские военные по просьбе фермеров разминировали сельхозполя в Херсонской области. Об этом сообщил владелец местного хозяйства. Люди уже смогли вернуться к работам.

По словам фермеров, Украина завозила овощи из Европы в ущерб собственным хозяйствам. Из-за отсутствия каналов сбыта фермерам просто приходилось уничтожать урожай.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.