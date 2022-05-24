ВСУ заминировали дома и лесные просеки на Изюмском направлении – народная армия ЛНР

Украинские войска, отступая с Изюмского направления, оставили много растяжек у населенных пунктов и в лесах. Одну из них случайно нашел корреспондент РИА Новости в лесополосе на севере Донецкой области у поселка Рубцы.

По словам бойцов народной армии ЛНР, которые несут здесь службу, украинские боевики заминировали не только лесные просеки, но и дома мирных граждан.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.