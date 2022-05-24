Киев и Варшава подпишут договор о добрососедстве

Киев и Варшава решили подписать договор о добрососедстве. Документ разрешает польским гражданам занимать в соседнем государстве управляющие посты, а польской полиции следить за порядком в украинских городах.

Многие политологи увидели в этом документе официально оформленный конец независимости Украины. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.