Лавров заявил, что РФ нужно делать ставку на евразийский регион

Министр иностранных дел Сергей Лавров, говоря о McDonald’s как о собирательном образе западных компаний, свернувших свой бизнес в России, заявил, что ждать их возвращения, значит, ничего не делать. По его словам, теперь нужно полагаться только на себя и страны, которые доказали свою надежность. А Россия еще подумает, стоит ли ей возобновлять отношения с Западом, сказал министр.

Лавров отметил, что в своем дальнейшем развитии ставку нужно делать на евразийский регион. Отдельно министр высказался по поводу сотрудничества с Китаем. По его словам, сейчас, когда Запад занимает позицию диктатора, экономические связи между Россией и Китаем будут расти еще быстрее.

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