Лавров прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Минске

Ситуацию с самолетом Ryanair прокомментировал Сергей Лавров. Он отметил, что другие страны тоже принудительно сажали самолеты. К примеру, в 2013 году по настоянию США Австрия заставила приземлиться самолет президента Боливии без каких-либо последующих извинений. Предполагали, что на борту находился Эдвард Сноуден.

А в 2016 году самолет Белорусских авиалиний также посадили в Киеве. Сотрудники СБУ интересовалась гражданином Армении, находившимся на борту. Его сняли с рейса, только после этого самолет продолжил свой полет.

"Мы выступаем за то, чтобы эту ситуацию оценить не сгоряча, не впопыхах, а на основе всей имеющейся информации. Тем более, что представители министерства иностранных дел республики Беларусь сделали развернутое заявление, подчеркнув готовность белорусских властей действовать в этом вопросе транспарентно," – заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

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