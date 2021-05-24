Лавров прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Минске

17:15
Ситуацию с самолетом Ryanair прокомментировал Сергей Лавров. Он отметил, что другие страны тоже принудительно сажали самолеты. К примеру, в 2013 году по настоянию США Австрия заставила приземлиться самолет президента Боливии без каких-либо последующих извинений. Предполагали, что на борту находился Эдвард Сноуден.
А в 2016 году самолет Белорусских авиалиний также посадили в Киеве. Сотрудники СБУ интересовалась гражданином Армении, находившимся на борту. Его сняли с рейса, только после этого самолет продолжил свой полет.
"Мы выступаем за то, чтобы эту ситуацию оценить не сгоряча, не впопыхах, а на основе всей имеющейся информации. Тем более, что представители министерства иностранных дел республики Беларусь сделали развернутое заявление, подчеркнув готовность белорусских властей действовать в этом вопросе транспарентно," – заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: