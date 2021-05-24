Эксперт прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair

12:30
23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Уточнялось, что Афины и Вюльнюс сами попросили Минск принять самолет.
Позже стало известно, что на борту находился основатель белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали после посадки.
Запад при их аналогичном поведении не должен шокировать инцидент с самолетом Ryanair в Минске, написала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова. В своем посте она говорит об определенных двойных стандартах, упоминая принудительную посадку самолета Хуана Эво Моралеса в Вене по запросу США.
Подробнее ситуацию обсудили с политологом, старшим научным сотрудником ИМЭМО РАН, доцентом Дипломатической академии МИД России Владимиром Аватковым.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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