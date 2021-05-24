Захарова оценила реакцию Запада на инцидент с самолетом Ryanair

В российском МИД назвали шокирующей реакцию Запада на инцидент с самолетом в Минске. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

В международной организации гражданской авиации могут провести экстренную встречу по следам случившегося. Этого требует Великобритания. Она обвиняет Минск в нарушении норм гражданском авиации, а в Польше завели уголовное дело.

Подробнее об обстоятельствах самой громкой посадки последнего времени – в сюжете телеканала Москва 24.