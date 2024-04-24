Новости мира: в США назвали причины задержки помощи Украине

В Америке назвали причины задержки помощи Украине. Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл обнаружил сразу двух виновников. По его мнению, большую роль в этом сыграл журналист Такер Карлсон, а точнее его интервью с Владимиром Путиным. Якобы оно смогло переубедить некоторых республиканцев. Вторая причина заключается в Дональде Трампе и его, как выразился сенатор, неоднозначных взглядах.

Тем временем в Лондоне во время утренних учений сбежали пять дворцовых лошадей. Одна врезалась в автобус с туристами и разбила лобовое стекло. В результате ЧП пострадали пять человек, а животных в итоге поймали.

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