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24 апреля, 16:00

Политика

Новости мира: в США назвали причины задержки помощи Украине

Новости мира: в США назвали причины задержки помощи Украине

Замминистра обороны отправили в СИЗО по делу о взятке в особо крупном размере

Защита обжалует арест замминистра обороны Тимура Иванова

Песков призвал ориентироваться на официальные данные в деле Иванова

Замминистра обороны Тимур Иванов и Сергей Бородин арестованы до 23 июня

Захваченный под Авдеевкой немецкий "Леопард" доставили на ремонтную базу

Замглавы Минобороны Тимура Иванова отправили в СИЗО по делу о крупной взятке

Замминистра обороны Тимур Иванов был задержан на рабочем месте

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По делу замминистра обороны Тимура Иванова арестован Сергей Бородин

В Америке назвали причины задержки помощи Украине. Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл обнаружил сразу двух виновников. По его мнению, большую роль в этом сыграл журналист Такер Карлсон, а точнее его интервью с Владимиром Путиным. Якобы оно смогло переубедить некоторых республиканцев. Вторая причина заключается в Дональде Трампе и его, как выразился сенатор, неоднозначных взглядах.

Тем временем в Лондоне во время утренних учений сбежали пять дворцовых лошадей. Одна врезалась в автобус с туристами и разбила лобовое стекло. В результате ЧП пострадали пять человек, а животных в итоге поймали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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