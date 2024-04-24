24 апреля, 07:45Политика
Российские военные доставили на ремонтную базу захваченный под Авдеевкой танк "Леопард"
Российские бойцы группировки войск "Центр" доставили на ремонтную базу захваченный под Авдеевкой немецкий танк "Леопард". Специалисты рассчитывают изучить технику для более эффективной борьбы с западными вооружениями.
Тем временем российской армией были успешно отражены контратаки ВСУ в районе населенных пунктов Первомайского, Уманского и Новобахмутовки в ДНР. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.