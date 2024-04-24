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24 апреля, 07:45

Политика

Российские военные доставили на ремонтную базу захваченный под Авдеевкой танк "Леопард"

Российские военные доставили на ремонтную базу захваченный под Авдеевкой танк "Леопард"

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Российские бойцы группировки войск "Центр" доставили на ремонтную базу захваченный под Авдеевкой немецкий танк "Леопард". Специалисты рассчитывают изучить технику для более эффективной борьбы с западными вооружениями.

Тем временем российской армией были успешно отражены контратаки ВСУ в районе населенных пунктов Первомайского, Уманского и Новобахмутовки в ДНР. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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