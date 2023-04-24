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24 апреля, 23:45

Политика

Новости часа: Гутерриш передал Лаврову письмо для Путина о зерновой сделке

Новости часа: Гутерриш передал Лаврову письмо для Путина о зерновой сделке

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш передал главе МИД России Сергею Лаврову письмо для Владимира Путина по вопросу продления зерновой сделки. Об этом заявили в офисе генсека ООН.

Евросоюз поставил Украине оружия на более чем 13 миллиардов евро. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

ВСУ в четвертый раз обстреляли Донецк из РСЗО, выпустив 10 ракет, заявили власти Донецкой народной республики.

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