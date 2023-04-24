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Политика

Войска РФ разгромили в районе Богдановки резервы ВСУ

Войска РФ разгромили в районе Богдановки резервы ВСУ

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Российские штурмовики продолжают выбивать украинских боевиков из западных районов Артемовска. Все попытки противника контратаковать пресекают десантники.

Также на помощь российским штурмовикам восемь раз в небо поднимали авиацию. Артиллерия "Южной" группировки выполнила 76 огневых задач. Российские войска разгромили в районе Богдановки резервы ВСУ, которые выдвигались в направлении Артемовска. В итоге на донецком направлении украинская армия потеряла почти три сотни солдат и наемников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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