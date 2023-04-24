Лавров допустил, что мир подошел к более опасной черте, чем в период холодной войны

Вашингтон под своей эгидой создает механизмы для вмешательства в морскую безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Киев не может представлять жителей территорий, которые не приняли результаты государственного переворота 2014 года. Об этом также рассказал глава МИД РФ.

По словам Лаврова, мир вновь, как и в годы холодной войны, подошел к опасной, а, может быть, еще более опасной черте. Ситуация усугубляется тем, что страны Запада развязали финансово-экономическую войну, направленную на разрушение глобализации.