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Политика

Российские военные обезвредили 5 диверсионно-разведывательных групп ВСУ за сутки

Российские военные обезвредили 5 диверсионно-разведывательных групп ВСУ за сутки

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Российские военные обезвредили за сутки пять украинских диверсионно-разведывательных групп в Запорожской и Харьковской областях. Общие потери противника на всех направлениях составили более 500 военнослужащих.

Среди уничтоженной техники – гаубицы Д-20 и Д-30, самоходка "Акация", а также боевая машина РСЗО "Град". Кроме того, у поселков Серебрянка и Веселое в ДНР уничтожены склады боеприпасов десантно-штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ. А в районе Харькова поражены цеха предприятия, где ремонтировали украинские реактивные беспилотники "Стриж".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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