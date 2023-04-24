Российские военные обезвредили 5 диверсионно-разведывательных групп ВСУ за сутки

Российские военные обезвредили за сутки пять украинских диверсионно-разведывательных групп в Запорожской и Харьковской областях. Общие потери противника на всех направлениях составили более 500 военнослужащих.

Среди уничтоженной техники – гаубицы Д-20 и Д-30, самоходка "Акация", а также боевая машина РСЗО "Град". Кроме того, у поселков Серебрянка и Веселое в ДНР уничтожены склады боеприпасов десантно-штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ. А в районе Харькова поражены цеха предприятия, где ремонтировали украинские реактивные беспилотники "Стриж".

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