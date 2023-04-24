07:45Политика
Посла КНР в Париже призвали объявить персоной нон грата за слова о Крыме – СМИ
Посла Китая Лу Шайе во Франции, который назвал Крым российской территорией, требуют объявить персоной нон грата. Как пишет издание Monde, письмо в МИД Франции подписали около 80 европейских парламентариев.
Ранее китайский дипломат Лу Шайе, отвечая на вопросы журналистов о принадлежности полуострова, сказал, что Крым исторически был российским и является таковым сегодня. Кроме того, китайский посол заявил, что у бывших республик Советского союза нет "эффективного статуса" в международном праве.
Эти слова уже вызвали возмущение в прибалтийских правительствах. В Эстонии такие заявления назвали "прискорбными", а Рига теперь требует опровержения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.