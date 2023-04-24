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Политика

Посла КНР в Париже призвали объявить персоной нон грата за слова о Крыме – СМИ

Посла КНР в Париже призвали объявить персоной нон грата за слова о Крыме – СМИ

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Посла Китая Лу Шайе во Франции, который назвал Крым российской территорией, требуют объявить персоной нон грата. Как пишет издание Monde, письмо в МИД Франции подписали около 80 европейских парламентариев.

Ранее китайский дипломат Лу Шайе, отвечая на вопросы журналистов о принадлежности полуострова, сказал, что Крым исторически был российским и является таковым сегодня. Кроме того, китайский посол заявил, что у бывших республик Советского союза нет "эффективного статуса" в международном праве.

Эти слова уже вызвали возмущение в прибалтийских правительствах. В Эстонии такие заявления назвали "прискорбными", а Рига теперь требует опровержения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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