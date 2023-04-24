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Политика

ПВО России сбила три снаряда РСЗО HIMARS в зоне СВО за прошедшие сутки

ПВО России сбила три снаряда РСЗО HIMARS в зоне СВО за прошедшие сутки

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Российская ПВО за прошедшие сутки перехватила украинскую оперативно-тактическую ракету "Гром-2". Кроме того, ПВО сбила три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Воздушное прикрытие российской группировки войск в зоне СВО осуществляют, в том числе, зенитные ракетные комплексы С-300В. Они способны поражать летящие на разной высоте объекты на дальности более 200 километров в любых погодных условиях. Целями комплексов С-300В становятся баллистические и аэродинамические ракеты, самолеты и вертолеты, а также беспилотники противника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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