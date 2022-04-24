Премьер Италии поздравил Макрона с переизбранием на пост президента Франции

Премьер Италии Марио Драги поздравил Эммануэля Макрона с переизбранием на пост президента Франции, назвав его победу блестящей новостью для всей Европы.

Как сообщает французский телеканал BFMTV, Макрон лидирует во втором и решающем туре выборов главы государства, набирая 57,6% голосов.

Власти США отменили проведение в этом году торжественной церемонии в память встречи советских и американских солдат на Эльбе в 1945 году, которая ежегодно проходит на Арлингтонском кладбище близ Вашингтона у мемориала Дух Эльбы.

Число погибших в результате пожара в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны РФ в Твери увеличилось до 17. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.