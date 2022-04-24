Второй тур президентских выборов проходит во Франции

Во Франции проходит второй тур президентских выборов. За пост главы государства борются Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен. По результатам соцопросов, действующий президент лидирует в избирательной гонке, но разрыв между кандидатами минимальный.

По данным МВД Франции, к этому часу явка избирателей превысила 63%, это меньше, чем было на предыдущих выборах в 2017 году. До закрытия избирательных участков остается около двух часов. На заморских территориях Франции голоса уже подсчитали. В Гваделупе, Гвиане и на Мартинике с большим отрывом побеждает Марин Ле Пен. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.