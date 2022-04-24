Российские военные уничтожили цеха по производству взрывчатки на Украине

Российские военные нанесли ракетный удар по производству взрывчатых веществ в районе Павлограда, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Также ракеты воздушного базирования поразили девять военных объектов: пункт управления бригады ВСУ, четыре опорных пункта и места сосредоточения живой силы и военной техники, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Барвенково, Новая Дмитровка и Ивановка Харьковской области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.